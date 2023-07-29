FIE приостановила дисквалификацию Харлан, она продолжит выступать на Чемпионате мира

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан сможет выступить в командном турнире на чемпионате мира в Милане, решающем для квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Отстранение спортсменки, отказавшейся подать руку россиянке Анне Смирновой во время турнире, было “приостановлено”, решили в Исполнительном комитете Международной федерации фехтования (FIE), который имеет право вмешиваться в меры, уже принятые во время чемпионата мира.

Как пишет La Republicca, на конференции, закрепившей урегулирование ситуации между Харлан и Всемирной федерацией, FIE объявил, что инцидент, произошедший в четверг, даже изменит правила фехтования. Традиционное рукопожатие по окончании поединка будет немедленно заменено на дистанционное приветствие, что позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они выступают в качестве нейтральных участников.

Этот эпизод имел множество политических последствий, в частности, жесткую позицию украинского правительства. Правительство Италии также потребовало объяснений, направив письмо министра спорта Андреа Абоди в адрес Федерации и оргкомитета чемпионата мира, отмечает La Republicca.

Впоследствии в Международной федерации фехтования объяснили, что дисквалификация Харлан приостановлена, но не отменена. Такое решение FIE значит, что Харлан сможет выступить на чемпионате мира, впрочем в будущем будет отстранена на 60 дней, то есть два месяца.

Федерация считает “черную карточку” предоставленную украинской спортсменке правомерной и соответствующей всем правилам.

Ранее, 27 июля, в рамках индивидуальных женских соревнования по фехтованию на сабле в рамках чемпионата мира в Милане, Ольга Харлан победила нейтральную россиянку Анну Смирнову, после чего не пожала ей руку. Регламент FIE предусматривает черную карточку за такой шаг, что означает дисквалификацию и исключение из соревнований.

После этого Украина подала апелляцию на решение FIE, а украинский НОК обратился в Международный олимпийский комитет, запросив содействие в отмене такого решения FIE.

Как итог, МОК предоставил Харлан автоматическую квалификацию на летние Олимпийские игры-2024 в Париже, а президент МОК Томас Бах написал украинской саблистке.

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