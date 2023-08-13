Пришли туда точно не молиться: на территории Нижней лавры забаррикадировались до 40 человек

На территории Нижней лавры находятся 30-40 неустановленных лиц. Они саботируют работу комиссии заповедника Киево-Печерская лавра по делу возвращения имущества в государственную собственность.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил и.о. гендиректора заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко.

— Эти люди пришли туда не молиться, они точно не монахи. И эти люди точно не имеют какой-то конструктивной цели — они сознательно идут на провокации против заповедника. Эти люди верующие, но среди них есть те, которых, как мне кажется, вслепую используют определенные дельцы, чтобы поддерживать ажиотаж и нервную обстановку вокруг Киево-Печерской лавры, — сказал он.

По словам Остапенко, лица, которые забаррикадировались в Лавре, не настроены на конструктивный разговор, поэтому установить с ними диалог не удалось.

— Конечно, каждый раз мы приходим и просим представиться, указать, откуда люди приехали. Но там полный фанатизм в глазах и абсолютно неадекватные рассказы, мол, пока вы не изучили “протоколы сионских мудрецов”, вам нельзя заходить сюда. Они считают, что имущество принадлежит им, что они все здесь создали. Аргументов о том, что имущество принадлежит государству и народу Украины, они не воспринимают, — объяснил Остапенко.

Заповедник обратился к правоохранителям, чтобы выяснить, что это за люди и на каких основаниях они находятся на территории Лавры.

— Когда будет пройдена апелляция, мы просто обратимся в исполнительную службу, и всех посторонних людей, которые не должны там находиться, мы должны убрать, согласно закону, — добавил исполняющий обязанности гендиректора заповедника.

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