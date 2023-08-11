Киево-Печерская лавра временно прекратила доступ посетителей на территорию Нижней лавры

С 11 августа Киево-Печерская лавра временно прекращает доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей, за исключением священников, монахов и работников мужского монастыря.

Как отмечается в заявлении, “решение принято из-за системного препятствования работе представителей заповедника по доступу в помещения Нижней лавры с целью урегулирования определенных вопросов”.

Для проведения богослужений и посещения на территории Киево-Печерской лавры будут открыты:

храм Сергия Радонежского;

храм Агапита Печерского; Храм Агапита Печерского;

храм Воскресения Христова;

храм Антония и Феодосия Печерских с Трапезной палатой;

Успенский собор.

Напомним, согласно договору, заключенному 19 июля 2013 года, мужской монастырь УПЦ МП имел право безвозмездно пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

В начале марта указом президента и постановлением Кабмина была создана межведомственная рабочая группа, которая установила нарушение монастырем условий об использовании бесплатно предоставленного государственного имущества. На основании этого Киево-Печерская лавра расторгла договор аренды с УПЦ МП и дала монахам время до 29 марта полностью освободить здания и территорию заповедника.

В ответ на это митрополит Павел заявил, что его церковь не намерена покидать лавру, по крайней мере до окончания судебных разбирательств, мол, во время действия военного положения украинская власть не имеет права разрывать договор аренды.

30 марта в Киево-Печерской лавре начала работу совместная комиссия по принятию зданий в государственное пользование. Впрочем, представители УПЦ МП всячески пытались препятствовать специалистам и не допускали их на территорию лавры.

А когда комиссия уже вместе с правоохранителями смогла попасть на территорию святыни, то начала фиксировать многочисленные нарушения монахами правил пользования зданиями заповедника Киево-Печерская лавра.

1 апреля СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу по двум статьям — разжигание религиозной вражды (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 43 2 УКУ). В его доме провели обыски.

В конце июня Соломенский райсуд Киева продлил домашний арест на два месяца бывшему наместнику Киево-Печерской лавры, митрополиту УПЦ Павлу.

14 июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения для митрополита с домашнего ареста на пребывание под стражей с альтернативой залога в 33,3 млн грн. Представитель религиозной организации должен был находиться в СИЗО до 14 августа.

7 августа бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита Павла освободили из-под стражи. За него внесли залог в размере 33,3 млн грн.

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