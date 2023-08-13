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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Прийшли туди точно не молитися: на території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 осіб

ченець УПЦ МП на території лаври
Фото: Depositphotos

На території Нижньої лаври перебувають 30-40 невстановлених осіб. Вони саботують роботу комісії заповідника Києво-Печерська лавра у справі повернення майна у державну власність.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив в.о. гендиректора заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко.

– Ці люди прийшли туди не молитися, вони точно не монахи. І ці люди точно не мають якоїсь конструктивної мети – вони свідомо йдуть на провокації проти заповідника. Ці люди віряни, але серед них є ті, яких, як мені здається, всліпу використовують певні ділки, аби підтримувати ажіотаж та нервову обстановку довкола Києво-Печерської лаври, – сказав він.

За словами Остапенка, особи, які забарикадувалися у Лаврі, не налаштовані на конструктивну розмову, тому встановити з ними діалог не вдалося.

– Звісно, кожного разу ми приходимо й просимо представитися, зазначити, звідки люди приїхали. Але там повний фанатизм в очах й абсолютно неадекватні розповіді, мовляв, поки ви не вивчили “протоколи сіонських мудреців”, вам не можна заходити сюди. Вони вважають, що майно належить їм, що вони все тут створили. Аргументів про те, що майно належить державі та народу України, вони не сприймають, – пояснив Остапенко.

Заповідник звернувся до правоохоронців, щоб з’ясувати, що це за люди та на яких підставах вони перебувають на території Лаври.

– Коли буде пройдено апеляцію, ми просто звернемося до виконавчої служби, і всіх сторонніх людей, які не повинні там перебувати, ми маємо прибрати, згідно з законом, – додав виконувач обов’язків гендиректора заповідника.

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