У оккупантов – паника: захватчики ищут дезертиров на Херсонщине

Российских оккупантов в Украине все больше охватывают панические настроения.

Кроме того, участились случаи дезертирства, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По информации украинской стороны, во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области военные патрули и военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск совершают подомовой обход, чтобы найти дезертиров среди своих военнослужащих.

К таким действиям командование прибегает, потому что среди военнослужащих РФ, которых недавно разместили в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества.

– Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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