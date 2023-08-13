У оккупантов – паника: захватчики ищут дезертиров на Херсонщине
Российских оккупантов в Украине все больше охватывают панические настроения.
Кроме того, участились случаи дезертирства, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
По информации украинской стороны, во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области военные патрули и военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск совершают подомовой обход, чтобы найти дезертиров среди своих военнослужащих.
К таким действиям командование прибегает, потому что среди военнослужащих РФ, которых недавно разместили в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества.
– Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях, – отмечают в Генштабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко