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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У окупантів – паніка: загарбники шукають дезертирів на Херсонщині

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російських окупантів в Україні все більше охоплюють панічні настрої.

Крім того, почастішали випадки дезертирства, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

За інформацією української сторони, у тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області військові патрулі та військовослужбовці комендатури російських окупаційних військ здійснюють побудинковий обхід, щоб знайти дезертирів серед своїх військовослужбовців.

До таких дій командування вдається, тому що серед військовослужбовців РФ, яких нещодавно розмістили в населеному пункті та на його околицях, суттєво побільшало не тільки дезертирів, а й осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини.

– Окупанти залишають місця несення служби та намагаються заховатися в покинутих будівлях, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

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Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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Наталя Луценко
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