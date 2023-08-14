Из-за инцидента с грузовым поездом. Ряд поездов прибудут в Киев с задержкой

В ближайшее время ряд поездов будут прибывать в Киев измененным маршрутом, а также с задержкой до 1,5 ч. В обратном направлении поезда так же будут следовать с задержкой.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Это будет касаться поездов:

№729 Черкассы — Киев (и обратный рейс),

№733 Днепр — Киев (и обратный рейс),

№131 Днепр — Львов,

№43 Черкассы — Ивано-Франковск (и обратный рейс),

№731 Запорожье — Киев (и обратный рейс),

№790 Киев — Кременчуг,

№102 Краматорск — Херсон,

№38 Киев — Запорожье,

№80 Киев — Днепр.

— Изменение маршрута для этих поездов может вызвать также задержки других рейсов, в том числе пригородных, следующих через Фастов и Белую Церковь, — отмечают в УЗ.

Указано, что задержки происходят из-за транспортного происшествия с грузовым поездом в Киевской области.

Ранее стало известно, что железнодорожная компания RegioJet запустит рейсы из Украины в ЕС.

Фото: Укрзализныця

Источник : Укрзализныця

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