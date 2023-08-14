Из-за инцидента с грузовым поездом. Ряд поездов прибудут в Киев с задержкой
В ближайшее время ряд поездов будут прибывать в Киев измененным маршрутом, а также с задержкой до 1,5 ч. В обратном направлении поезда так же будут следовать с задержкой.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Это будет касаться поездов:
- №729 Черкассы — Киев (и обратный рейс),
- №733 Днепр — Киев (и обратный рейс),
- №131 Днепр — Львов,
- №43 Черкассы — Ивано-Франковск (и обратный рейс),
- №731 Запорожье — Киев (и обратный рейс),
- №790 Киев — Кременчуг,
- №102 Краматорск — Херсон,
- №38 Киев — Запорожье,
- №80 Киев — Днепр.
— Изменение маршрута для этих поездов может вызвать также задержки других рейсов, в том числе пригородных, следующих через Фастов и Белую Церковь, — отмечают в УЗ.
Указано, что задержки происходят из-за транспортного происшествия с грузовым поездом в Киевской области.
Ранее стало известно, что железнодорожная компания RegioJet запустит рейсы из Украины в ЕС.
Фото: Укрзализныця
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