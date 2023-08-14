Через інцидент з вантажним потягом. Низка поїздів з та до Києва прибудуть з затримкою
Найближчим часом низка поїздів прибуватимуть до Києва зміненим маршрутом, а також із затримкою до 1,5 год. У зворотному напрямку поїзди так само прямуватимуть із затримкою.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Це стосуватиметься поїздів:
- №729 Черкаси – Київ (і зворотний рейс),
- №733 Дніпро – Київ (і зворотний рейс),
- №131 Дніпро – Львів,
- №43 Черкаси – Івано-Франківськ (і зворотний рейс),
- №731 Запоріжжя – Київ (і зворотний рейс),
- №790 Київ – Кременчук,
- №102 Краматорськ – Херсон,
- №38 Київ – Запоріжжя,
- №80 Київ – Дніпро.
– Зміна маршруту для цих поїздів може спричинити також затримки інших рейсів, зокрема приміських, що прямують через Фастів та Білу Церкву, – наголошують в УЗ.
Зазначено, що затримки відбуваються через транспортну подію з вантажним поїздом на Київщині.
Раніше стало відомо, що залізнична компанія RegioJet запустить рейси з України до ЄС.
Фото: Укрзалізниця
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