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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Правительство выделило более 1,2 млрд грн на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов — Шмыгаль

Денис Шмигаль

Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд грн на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов Украины.

Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на запрос Харьковской и Черниговской ОВА направлено 911,5 млн для Харьковщины и более 363 млн грн для Черниговщины на строительство военных, инженерных и фортификационных сооружений. Заказчиками и исполнителями этих работ являются областные военные администрации.

— Ежедневно укрепляем обороноспособность государства, сегодня правительство принимает два решения для усиления оборонительных рубежей северо-восточных регионов. На запрос Харьковской и Черниговской ОВА из резервного фонда госбюджета выделяем 1,2 млрд грн: более 911,5 млн для Харьковщины и более 363 млн грн для Черниговщины на строительство военных, инженерных и фортификационных сооружений, — сообщил премьер.

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Фото: Денис Шмыгаль

Война в Украине, Денис Шмыгаль
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