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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Уряд виділив понад 1,2 млрд грн на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів – Шмигаль

Денис Шмигаль

Кабмін виділив із резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд грн на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України.

Про це на засіданні уряду сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що на запит Харківської і Чернігівської ОВА спрямовано 911,5 млн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових, інженерних та фортифікаційних споруд. Замовниками й виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації.

– Щоденно зміцнюємо обороноздатність держави, сьогодні уряд ухвалює два рішення для посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів. На запит Харківської та Чернігівської ОВА з резервного фонду держбюджету виділяємо 1,2 млрд грн: понад 911,5 млн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових, інженерних і фортифікаційних споруд, – повідомив прем’єр.

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Фото: Денис Шмигаль

Війна в Україні, Денис Шмигаль
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