В этом году правительство выделило 40 млрд грн на производство украинских БпЛА — Шмыгаль

В 2023 году правительство Украины выделило 40 млрд грн, которые инвестировали в отечественных производителей беспилотников.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме посвященном годовщине проекта Армия дронов.

– Мы устранили таможенные барьеры для завоза запчастей и комплектующих. Подняли долю прибыли производителей БпЛА до 25%, а также приняли решение, которое будет способствовать массовому производству боеприпасов для дронов, – написал премьер в своем Тelegram-канале.

Шмыгаль напомнил, что еще год назад через инициативу Президента Владимира Зеленского UNITED24 правительство собрало более 4 млрд грн, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников. В то время их было меньше десятка.

На сегодня это уже более 40 компаний, которые имеют контракты с государством, а производство БПЛА выросло в десятки раз.

– Со своей стороны правительство выделило 40 млрд грн в этом году, которые инвестируем в украинских производителей беспилотников, – отметил премьер.

Он отметил, что видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники — это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями и поблагодарил всех кто приближает нашу победу.

Фото: Денис Шмыгаль

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