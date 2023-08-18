Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 18.08.2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий в Украине на 18.08.2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 541-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: ISW, Генштаб ВСУ
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Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко