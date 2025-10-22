Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о намерениях по поставке украинским Воздушным силам многоцелевых истребителей Gripen.

Об этом Зеленский и Кристерссон заявили на совместной пресс-конференции.

Соглашение о поставке истребителей Gripen Украине: что известно

— Мы открываем новую, чрезвычайно важную страницу в отношениях Украины и Швеции. Сегодня подписан первый документ, который прокладывает путь к поступлению в Украину серьезного флота боевых самолетов Gripen. Это современные и надежные машины — сильные авиационные платформы, способные выполнять широкий спектр задач, — отметил президент.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что документ является соглашением о намерениях, а не непосредственным контрактом на немедленные поставки.

По его словам, речь идет ориентировочно о 100–150 истребителях Gripen серии E, которая сейчас запускается в производство. После этого их закупит Украина.

Это положит начало масштабной, десятилетней (10–15 лет) программе построения мощных Воздушных сил Украины.

— Как вы здесь уже знаете, и как президент Зеленский знает лучше всех, Швеция является одним из крупнейших военных доноров Украины, — подчеркнул Кристерссон.

Что известно о истребителях Gripen

Gripen (JAS 39) — многоцелевой истребитель шведской разработки от компании Saab, спроектированный как эффективная и экономичная авиационная платформа.

Самолет сочетает в себе функции истребителя, штурмовика и разведчика и известен своей неприхотливостью к условиям базирования.

Характеристики самолета Gripen:

экипаж — 1 (версии JAS 39C/E) или 2 (JAS 39D/F) человека

максимальный взлетный вес — около 16,5 т

максимальная скорость — до 2400 км/ч

дальность полета — до 3000 км

полезная нагрузка — до 7,2 т

количество точек подвески — 10

радиус боевого применения — примерно 1500 км

