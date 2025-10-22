Игнат: Gripen — оптимальный выбор для Украины, частично лучше F‑35
Шведские истребители Gripen рассматриваются как один из оптимальных вариантов для Украины, поскольку в отдельных аспектах превосходят американские самолеты F-35.
Об этом заявил начальник управления по коммуникациям Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона Єдині новини.
Почему Gripen стали приоритетом для Украины
Как объяснил спикер Воздушных сил ВСУ, Украина уже длительное время проявляет интерес к этим самолетам.
— Gripen рассматривался у нас в видении до 2035 года. Еще даже в 2000-х годах военное руководство понимало. Это очень сложный процесс, но мы его сократили, — объяснил Игнат.
По его словам, украинские пилоты уже освоили многоцелевые истребители Gripen. Игнат сказал, что воины ВСУ специально ездили в Швецию и проводили там ознакомительные полеты на этом самолете.
В то же время представитель Воздушных сил обратил внимание, что этот истребитель является одной из самых дешевых моделей.
— Он не слишком дорогой, особенно в обслуживании. Есть такая позиция как летный час. Сколько стоит летный час Gripen и F-35? Там в разы разница, — подчеркнул Игнат.
Согласно объяснению спикера Воздушных сил ВСУ, в тактическом измерении Gripen удобен тем, что может базироваться на полевых аэродромах в Украине.
По его словам, эти самолеты способны взлетать и садиться не только с полос с асфальтовым покрытием, но и с грунтовых дорог.
— Участки автодорог, где самолет может приземлиться, дозаправиться, взять вооружение и продолжить бомбить врага.
Этот самолет имеет большие колеса и высокое шасси, поэтому он мог бы обеспечить наличие различной авиации — как для противовоздушного боя, так и для ударов по вражеским целям на земле, сказал Игнат.
Во вторник, 22 октября, президент Владимир Зеленский анонсировал продажу Швецией 120-150 современных истребителей Saab JAS 39 Gripen E для Украины.