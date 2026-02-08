Украина усиливает авиационную составляющую Сил обороны и имеет договоренности о поставках современных боевых самолетов – 150 шведских Gripen и 100 французских Rafale для Воздушных сил.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время встречи с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

Договоренности о поставках Украине самолетов Gripen и Rafale

Глава государства рассказал, что постоянно клнтактирует с командованием Воздушных сил и военным руководством.

— Мы говорим с Воздушными силами и т.д., с командованием. Я думаю, вы это будете чувствовать, — отметил Зеленский.

Президент также сообщил о конкретных договоренностях по поставке новых боевых самолетов. Речь идет о шведских Gripen и французских Rafale, которые должны значительно усилить возможности украинской авиации.

— На сегодняшний день есть договоренности о поставке в Украину 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale. Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире, которые есть. Безусловно, есть и F-16. На вооружении украинской авиации сегодня есть F-16 — не новые, а те самолеты, о которых я сказал, это новые, — заявил президент.

Зеленский добавил, что после окончания войны Украина планирует восстанавливать и развивать гражданскую авиацию.

— Также мы будем поднимать гражданскую авиацию, будем ее развивать, но обязательно закончим войну и будем фокусироваться на этом направлении также, — подытожил глава государства.

Напомним, в декабре Владимир Зеленский обсудил с главным исполнительным директором авиакосмической компании Dassault Aviation Эриком Трапье возможность приобретения Украиной многоцелевых истребителей семейства Rafale.

