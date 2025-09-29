Украина ожидает получения истребителей Gripen — Минобороны
Украина ожидает дополнительные поставки истребителей F-16, французских самолетов Mirage и шведских Gripen.
Об этом заявил заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью BBC.
Какие самолеты ожидает Украина
Генерал Гаврилюк не назвал, когда и в каком количестве Украина ожидает получения самолетов F-16, Mirage и Gripen.
— Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда поймете, — ответил заместитель министра обороны.
По его словам, первые поставки из США поступили в Украину через новую программу приоритетных потребностей под названием PURL. Однако он признал, что объемы и темпы стали меньше.
Гаврилюк рассказал, что ранее Украина получала помощь от США ритмично и в больших объемах по пакетам президентской помощи (PDA).
Он отметил, что сегодняшняя система, когда европейские страны закупают для Украины оружие в США, требует определенного времени.
Заместитель министра обороны Украины подчеркнул, что чем больше звеньев в цепи — тем больше времени нужно.
Saab JAS 39 Gripen — шведский истребитель многоцелевого назначения четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х годов и принятый на вооружение в 1996 году.
Факты ICTV рассказывали, что известно об истребителях Gripen, какая скорость, характеристики и особенности этих самолетов.