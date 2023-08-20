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Юлия Захарченко, редактор ленты

Намного лучше, чем в прошлом году: Данилов ответил, готова ли Украина к защите энергетики зимой

Намного лучше, чем в прошлом году: Данилов ответил, готова ли Украина к защите энергетики зимой
Фото: Depositphotos

Вскоре состоится заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого обсудят энергетическую безопасность Украины во время отопительного сезона 2023-2024.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии журналистам. Он утверждает, что сейчас находится на контроле вопрос энергобезопасности, которому уделят внимание во время сотого заседания Ставки.

Секретарь СНБО поделился, готова ли Украина к зиме, а также ответил, насколько сейчас защищены объекты энергетики. По его мнению, РФ в этом году будет пытаться атаковать энергетический комплекс Украины, однако государство уже подготовлено к подобным вызовам.

— Мы готовы сейчас гораздо лучше, чем были защищены на февраль 2022 года. Энергетики имеют уже опыт, как сделать эту сложную работу, — утверждает Данилов.

Он обратил внимание, что защитить большую территорию полностью защитными сооружениями — это непростая задача. В то же время Украина занимается вопросами для максимального увеличения количества систем противовоздушной обороны.

Данилов отметил, что Украина не может утверждать, что может защитить все объекты, однако оборона станет намного лучше, чем в прошлом году.

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Источник: Украинское радио

Отключение электроэнергии, відключення світла, Война в Украине, Електрика, Энергетика, Алексей Данилов, СНБО
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