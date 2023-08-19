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Валентина Летяк, редактор ленты

Атака на Курскую АЭС: Данилов прокомментировал очередной фейк РФ

Олексій Данілов

Украинские военные атакуют только объекты, которые имеют отношение к войне. Курская атомная электростанция к ним не относится.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского радио, комментируя “вброс” роспропаганды о якобы планах Украины подорвать Курскую АЭС.

— У Украины нет намерений вмешиваться в работу объектов, о которых пишут в соцсетях, в том числе и Курской АЭС. Мы атакуем те объекты, которые имеют непосредственное отношение к военному делу, и здесь не должны спрашивать ни у кого разрешения. Делаем мы это нашим оружием, — подчеркнул он.

Секретарь СНБО добавил, что действия РФ всегда были непредсказуемыми, напомнив, как “Путин в начале своей деятельности взрывал у себя дома с живыми людьми”.

— Однако Украина отслеживает все происходящие процессы, — подытожил Данилов.

Несколько дней назад Центр национального сопротивления сообщил, что РФ может планировать провокацию на Курской АЭС.

По данным подполья, в Курской области готовятся к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения на случай аварии на атомной станции.

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Атака на Курскую АЭС: Данилов прокомментировал очередной фейк РФ

Фото: СНБО Украины

АЕС, Война в Украине, Курськ, Алексей Данилов, СНБО, Російська агресія, Российская пропаганда, Фейк
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