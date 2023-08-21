Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Когда ждать ослабления жары в Украине: синоптики назвали дату
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 21.08.2023 — ситуация на фронте

війна
Фото: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине на 21.08.2023

Карта боевых действий на 21.08.2023 — ситуация на фронте

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 544-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Война в Украине, Карта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
США наращивают производство 155-мм снарядов, необходимых ВСУ для контрнаступления
Карта боевых действий на 21.08.2023 — ситуация на фронте
Передача F-16 Украине и контрнаступление на Юге: 544-й день войны
Карта боевых действий на 21.08.2023 — ситуация на фронте
Дополнительные глаза ПВО, уничтожение самолетов РФ: что может изменить F-16 в Украине
Карта боевых действий на 21.08.2023 — ситуация на фронте
Не для контрнаступления, а для защиты неба: Киричевский о значении предоставления F-16 Украине
F-16
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Использовать могут даже дети: в Украине изобрели уникальный лего-кирпич
Карта боевых действий на 21.08.2023 — ситуация на фронте
Прошли путь Анны Франк: истории украинских детей из оккупации показывают в Нидерландах
Карта боевых действий на 21.08.2023 — ситуация на фронте
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Карта боевых действий на 21.08.2023 — ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь