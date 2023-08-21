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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 21.08.2023 – ситуація на фронті

війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Карта бойових дій в Україні на 21.08.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 21 серпня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 544-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні, Карта
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Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

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