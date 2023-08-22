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Малиновская Ангелина, редактор ленты

На Закарпатье предприниматель поставил в ВСУ бракованные бронежилеты на 6 млн грн

На Закарпатье предприниматель поставил в ВСУ бракованные бронежилеты на 6 млн грн
Фото: СБУ

На Закарпатье разоблачена схема масштабного хищения государственных денег во время приобретения средств индивидуальной защиты для ВСУ.

В сообщении СБУ отмечается, что за бюджетные средства организаторы сделки поставили в одну из воинских частей региона 350 бракованных бронежилетов.

— Во время их испытания было установлено, что приобретенная продукция не соответствует заявленным техническим характеристикам 4-го класса защиты и является опасной для использования в боевых условиях. Тем самым фигуранты сорвали выполнение соответствующего оборонного заказа на почти 6 млн грн. Вся партия некачественной продукции изъята и направлена компании-производителю для устранения недостатков, — информирует ведомство.

По данным следствия, к организации сделки причастен директор местной коммерческой структуры.

Установлено, что он подписал с представителями областного военкомата договор на поставку украинским защитникам оптовой партии бронежилетов. Но их стоимость была искусственно завышена, а качество не соответствовало требованиям государственного стандарта.

На Закарпатье предприниматель поставил в ВСУ бракованные бронежилеты на 6 млн грн

Фото: СБУ

На основании собранных доказательств директору предприятия-поставщика сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Сейчас обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме.

Прежде всего проверяется причастность к незаконной деятельности должностных лиц военкомата, который заказал военную продукцию.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Корупция, СБУ
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