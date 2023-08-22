На Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн грн

На Закарпатті викрито схему масштабного розкрадання державних грошей під час придбання засобів індивідуального захисту для ЗСУ.

У повідомленні СБУ зазначається, що за бюджетні кошти організатори оборудки поставили до однієї з військових частин регіону 350 бракованих бронежилетів.

– Під час їхнього випробування було встановлено, що придбана продукція не відповідає заявленим технічним характеристикам 4-го класу захисту і є небезпечною для використання в бойових умовах. Тим самим фігуранти зірвали виконання відповідного оборонного замовлення на майже 6 млн грн. Всю партію неякісної продукції вилучено і направлено компанії-виробнику для усунення недоліків, – інформує відомство.

За даними слідства, до організації оборудки причетний директор місцевої комерційної структури.

Встановлено, що він підписав з представниками обласного військкомату договір на поставку українським захисникам оптової партії бронежилетів. Але їхня вартість була штучно завищена, а якість не відповідала вимогам державного стандарту.

На підставі зібраних доказів директору підприємства-постачальника повідомлено про підозру за двома статтями КК України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі обвинувальний акт щодо фігуранта направлено до суду. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викритої схеми.

Насамперед перевіряється причетність до незаконної діяльності посадовців військкомату, який замовив військову продукцію.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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