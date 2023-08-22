Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн грн

На Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн грн
Фото: СБУ

На Закарпатті викрито схему масштабного розкрадання державних грошей під час придбання засобів індивідуального захисту для ЗСУ.

У повідомленні СБУ зазначається, що за бюджетні кошти організатори оборудки поставили до однієї з військових частин регіону 350 бракованих бронежилетів.

– Під час їхнього випробування було встановлено, що придбана продукція не відповідає заявленим технічним характеристикам 4-го класу захисту і є небезпечною для використання в бойових умовах. Тим самим фігуранти зірвали виконання відповідного оборонного замовлення на майже 6 млн грн. Всю партію неякісної продукції вилучено і направлено компанії-виробнику для усунення недоліків, – інформує відомство.

За даними слідства, до організації оборудки причетний директор місцевої комерційної структури.

Встановлено, що він підписав з представниками обласного військкомату договір на поставку українським захисникам оптової партії бронежилетів. Але їхня вартість була штучно завищена, а якість не відповідала вимогам державного стандарту.

На Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн грн

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів директору підприємства-постачальника повідомлено про підозру за двома статтями КК України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі обвинувальний акт щодо фігуранта направлено до суду. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викритої схеми.

Насамперед перевіряється причетність до незаконної діяльності посадовців військкомату, який замовив військову продукцію.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також
В Україні планують створити військову поліцію: які функції вона буде виконувати
На Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн грн

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Корупція, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зменшить втрати і поверне Крим. Які ракети потрібні Україні для ефективного використання F-16
На Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн грн
Ситуація на фронті та підготовка ППО до зими: Зеленський зустрівся з прем’єром Хорватії
На Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн грн
Іншого варіанту немає, Україна звільнятиме Крим військовим шляхом – Данілов
На Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн грн
Південний плацдарм окупантів обвалиться: Черник назвав умову просування ЗСУ
Війна в Україні
Шмигаль назвав п’ять ключових елементів нової ветеранської політики
Денис Шмигаль
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (22.08.2023)
На Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн грн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (21.08.2023)
На Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн грн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (21.08.2023)
На Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн грн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (21.08.2023)
На Закарпатті підприємець поставив до ЗСУ браковані бронежилети на 6 млн грн
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь