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В Украине планируют создать военную полицию: какие функции она будет выполнять

В Украине планируют создать военную полицию: какие функции она будет выполнять
Фото: Depositphotos

В Украине намерены создать военную полицию, цель которой — поддержание воинской дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, Государственной специальной службы транспорта.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

— На базе комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности функционирует рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет Военная полиция, — говорится в сообщении.

Указано, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.

Орган будет образован на основе военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).

Среди основных задач:

  • правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;
  • оперативно-розыскная деятельность;
  • специальная превенция в ВСУ, ГССТ;
  • обеспечение правопорядка, воинской дисциплины в ВСУ, ГССТ;
  • защита прав военнослужащих;
  • защита государственного имущества;
  • исполнение наказаний.

— Предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО. Сейчас законопроект проходит процедуру согласования, — добавляют в Минобороны.

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Источник: Минобороны
Міноборони, Міноборони України, Полиция
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