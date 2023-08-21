В Украине планируют создать военную полицию: какие функции она будет выполнять
В Украине намерены создать военную полицию, цель которой — поддержание воинской дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, Государственной специальной службы транспорта.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
— На базе комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности функционирует рабочая группа, задачами которой, в частности, является создание оптимальной модели будущей военной юстиции, частью которой станет Военная полиция, — говорится в сообщении.
Указано, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны Украины.
Орган будет образован на основе военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений (в зонах боевых действий).
Среди основных задач:
- правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;
- оперативно-розыскная деятельность;
- специальная превенция в ВСУ, ГССТ;
- обеспечение правопорядка, воинской дисциплины в ВСУ, ГССТ;
- защита прав военнослужащих;
- защита государственного имущества;
- исполнение наказаний.
— Предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО. Сейчас законопроект проходит процедуру согласования, — добавляют в Минобороны.
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