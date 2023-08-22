Украина строит три водопровода, чтобы преодолеть последствия подрыва Каховской ГЭС — Шмыгаль

Украинское правительство имеет целью улучшение сотрудничества на границе с Евросоюзом, а также быстрое восстановление инфраструктуры украинцев, пострадавших от подрыва Россией Каховской ГЭС.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания украинского правительства.

Он начал с того, что сегодня, 22 августа, Украина получила транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере €1,5 млрд.

Премьер подчеркнул, что движение Украины в направлении ЕС является неизменным, а потому важным является развитие украинской логистики в направлении Запада.

— Максимум скорости, минимум бюрократии, удобство пограничного пространства для людей и для бизнеса, — добавил он.

Денис Шмыгаль заявил, что в рамках улучшения украинско-европейской границы, перед правительством Украины было поставлено три ключевые задачи:

Пограничная инфраструктура со странами ЕС;

совместный таможенный контроль на границе с ЕС;

продолжение таможенного безвиза со странами ЕС.

Относительно развития пограничной инфраструктуры премьер пояснил, что речь идет, в частности, о сети автомобильных пунктов пропуска. По его словам, планируется увеличение до 30 пунктов пропуска на границе.

Совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС. Ожидается создание одного ПП, где будут работать страны как Украины, так и ЕС. Проект совместной таможенной границы начнется вместе с Польшей, но аналогичное предложение было сделано и к чиновникам Румынии.

Относительно таможенного безвиза, правительства Украины и ЕС продолжат обмениваться информацией о транзитных товарах в режиме реального времени. Премьер сообщил, что за 10 месяцев таможенного безвиза уже было оформлено 15 тыс. транзитных деклараций в обе стороны. Шмыгаль говорит, что сегодня стоит задача перевести технику на новое программное обеспечение, чтобы соответствовать европейским стандартам.

— Параллельно с модернизацией нашей страны продолжаем ее быстрое восстановление. В частности, преодолеваем последствия российского теракта на Каховской ГЭС. Наша цель — восстановить поставки воды в города Днепропетровской области, а также помочь людям, которые потеряли свое жилье и урожаи из-за затопления, — сообщил он.

Премьер добавил, что Украина предоставила для преодоления последствий этого теракта РФ 4,6 млрд грн.

— Есть важные результаты. Начала работать первая нитка водопровода на участке Ингулец — Кряжево. Она обеспечит водой 25% населения Кривого Рога. Выполнили работы за рекордно короткие сроки — 76 дней с момента подрыва станции. Спасибо всем, кто приобщен к реализации проекта, — добавил он.

Он также напомнил, что на прокладку трех звеньев водопроводов общей протяженностью более 144 км правительство Украины в первую очередь выделило 1,5 млрд грн.

— Сегодня принимаем решение о выделении дополнительно еще 7 млрд грн для продолжения работ. Работаем дальше, чтобы к зиме все жители пострадавших городов имели доступ к воде, — сообщил Шмыгаль.

Отдельно премьер рассказал, что в правительстве продолжается обработка заявлений жителей Херсонской и Николаевской областей, которые подали заявки на компенсацию за потерянный урожай. Сейчас было подано более 340 заявок, когда же выплаты согласованы на 2,7 млн грн.

Также выделяются средства на восстановление помещений для проживания людям, пострадавшим от подрыва Россией Каховской ГЭС.

Источник : Кабмин

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