Враг хочет реванша: Маляр рассказала о целях оккупантов на Купянском направлении

На Купянском направлении ситуация сложная, продолжаются серьезные обстрелы. Российские оккупанты хотят реванша, поэтому пытаются вернуть позиции, которые потеряли осенью прошлого года.

Об этом в эфире теламарафона Єдині новини рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Кроме того, они с большой вероятностью хотят отвлечь наши силы от успешного наступления на Бахмутском направлении, чтобы мы не могли все силы концентрировать там, а вынуждены были их распылять по разным направлениям, где они усиливаются, — сказала Маляр во время общения с ведущим Вадимом Карпьяком.

По словам заместителя министра обороны, обострение на Купянском направлении продолжалось почти две недели, ВСУ мощно уничтожали врага.

— Если по цифрам посмотреть, может показаться, что уменьшилось количество обстрелов, количество боевых столкновений. Но на самом деле, это не означает, что враг отказывается от своих планов. Они сейчас перегруппировываются, подтягивают туда новые войска. И, собственно, собираются снова предпринимать попытки наступления. Они у них неудачные. Но это серьезные и очень ожесточенные бои. Наши останавливают врага, но надо понимать, что это довольно сложно, — сказала Маляр.

Фото: Анна Маляр

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