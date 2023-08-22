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Враг хочет реванша: Маляр рассказала о целях оккупантов на Купянском направлении

Ганна Маляр

На Купянском направлении ситуация сложная, продолжаются серьезные обстрелы. Российские оккупанты хотят реванша, поэтому пытаются вернуть позиции, которые потеряли осенью прошлого года.

Об этом в эфире теламарафона Єдині новини рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Кроме того, они с большой вероятностью хотят отвлечь наши силы от успешного наступления на Бахмутском направлении, чтобы мы не могли все силы концентрировать там, а вынуждены были их распылять по разным направлениям, где они усиливаются, — сказала Маляр во время общения с ведущим Вадимом Карпьяком.

По словам заместителя министра обороны, обострение на Купянском направлении продолжалось почти две недели, ВСУ мощно уничтожали врага.

— Если по цифрам посмотреть, может показаться, что уменьшилось количество обстрелов, количество боевых столкновений. Но на самом деле, это не означает, что враг отказывается от своих планов. Они сейчас перегруппировываются, подтягивают туда новые войска. И, собственно, собираются снова предпринимать попытки наступления. Они у них неудачные. Но это серьезные и очень ожесточенные бои. Наши останавливают врага, но надо понимать, что это довольно сложно, — сказала Маляр.

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Бої на фронті

Фото: Анна Маляр

Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Куп'янськ, Російська агресія, Харьковская область
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Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

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