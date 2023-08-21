На Запорожье Силы обороны имели успех вблизи Работино и Малой Токмачки – Маляр

Силы обороны Украины имели успех в продвижении юго-восточнее Работино, где продолжается плановая боевая работа, и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

Кроме того, оккупанты пытались восстановить позиции восточнее Работино, но безуспешно, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Говоря в целом о ситуации на Юге, она отметила, что на Бердянском и Мелитопольском направлениях продолжаются наступательные действия ВСУ.

– На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне. Они продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют боражирующие боеприпасы Ланцет, — добавила она.

Относительно Востока, здесь, по словам Маляр, оккупанты по-прежнему пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, неся большие потери.

Заместитель главы Минобороны отметила, что на Купянском направлении наши войска отразили все атаки противника в районах Первомайского, Синьковки и Петропавловки Харьковской области и не дают врагу продвигаться.

А на Лиманском – российские войска безуспешно пытались вытеснить наши войска в районах Серебрянского лесничества, Кременной и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток вернуть позиции в районах Железнянского, Васильевки и Богдановки, что на северном фланге города, а на южном, как отметила Маляр, продолжаются бои в центральной части Клещиевки, севернее и западнее Андреевки и севернее Курдюмовки Донецкой области.

– На Авдеевском, Марьинском направлениях враг продолжает наступать, но безуспешно. Противнику продвинуться не удается. Также безуспешно враг пытается восстановить свои позиции в освобожденных районах Урожайного и Старомайорского Донецкой области, — добавила она.

Ранее Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю Силам обороны удалось освободить еще 3 кв. м территории вблизи Бахмута, а в общей сложности – 43 кв. км.

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