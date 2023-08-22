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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ворог хоче реваншу: Маляр розповіла про цілі окупантів на Куп’янському напрямку

Ганна Маляр

На Куп’янському напрямку ситуація складна, тривають серйозні обстріли. Російські окупанти хочуть реваншу, тому намагаються повернути позиції, які втратили восени минулого року.

Про це в ефірі теламарафону Єдині новини розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Крім того, вони з великою ймовірністю хочуть відволікти наші сили від успішного наступу на Бахмутському напрямку, щоби ми не могли всі сили концентрувати там, а змушені були їх розпорошувати по різних напрямках, де вони посилюються, – сказала Маляр під час спілкування з ведучим Вадимом Карп’яком.

За словами заступниці міністра оборони, загострення на Куп’янському напрямку тривало майже два тижні, ЗСУ потужно знищували ворога.

– Якщо по цифрах подивитися, може здатися, що зменшилась кількість обстрілів, кількість бойових зіткнень. Але насправді, це не означає, що ворог відмовляється від своїх планів. Вони зараз перегруповуються, підтягують туди нові війська. І, власне, збираються знову робити спроби наступу. Вони в них невдалі. Але це серйозні й дуже запеклі бої. Наші зупиняють ворога, але треба розуміти, що це доволі складно, – сказала Маляр.

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Фото: Ганна Маляр

Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Куп'янськ, Російська агресія, Харківська область
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