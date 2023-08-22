Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением его встреч за последние несколько дней являются договоренности о поставках нам боевых самолетов F-16.

Об этом глава государства заявил в своем онлайн-выступлении на Форуме ветеранов в Киеве.

Президент заявил, что в основе нашей независимости стоят наши воины — солдаты, матросы, сержанты, старшины, офицеры и генералы, которые сейчас на войне. Именно поэтому Украинское государство должно дать военным все, что необходимо для борьбы и победы.

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— Поэтому мы работаем 24/7 ради лучшего в мире оружия для воинов Украины. По результатам последних дней есть как минимум четыре оборонных пакета от наших партнеров, а основное, чего мы достигли — это открытие для нашего государства поставок самолетов F-16, — подчеркнул президент.

Удалось договориться о конкретном количестве первой поставки самолетов от двух государств — Нидерландов и Дании. Продолжается работа над еще большим результатом.

По словам Зеленского, он встретился с украинскими пилотами, которые уже начали тренировки в Дании. Однако пилоты и инженеры будут проходить обучение и в других странах — тренировочные программы будут расширяться.

— По боевому авиационному показателю Украина будет в топе авиационных государств мира. Это означает, что удастся сохранить больше жизней наших людей и военных, — сказал Владимир Зеленский.

К так называемой международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16 готовы присоединиться еще несколько стран, но сейчас получают “политические разрешения своих парламентов”, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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