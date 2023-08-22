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Есть еще несколько стран, которые готовы присоединиться к “авиационной коалиции” — Резников

Резніков
Фото: Минобороны

К так называемой международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16 готовы присоединиться еще несколько стран, но  на данный момент они получают “политические разрешения своих парламентов”.

Об этом на совместной пресс-конференции с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым в Одессе заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Я хочу напомнить, что к так называемой “коалиции самолетов” в Вильнюсе присоединились 11 стран. Но эта коалиция растет, она открыта к присоединению. Я точно знаю, что есть несколько стран, которые готовы это сделать, просто они сейчас получают определенные политические разрешения своих парламентов, решение правительств будет. Оно будет чуть позже оглашено, — сказал он.

Резников отметил, что в коалицию входят не только те страны, которые имеют F-16, как, например, Канада.

— Но они берутся принимать участие в подготовке, тренировке, подготовке инфраструктуры, — пояснил Резников.

По его словам, пока нет смысла обсуждать количество самолетов.

— Но я уверен, их будет больше. Это уже количество эскадрилий, — добавил министр.

Отмечается, что все мероприятия по обучению будут проводиться за пределами Украины.

Напомним, что 11 июля было объявлено, что Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания договорились начать подготовку украинцев к полетам на F-16. Таким образом была формализована “учебная коалиция F-16”.

Также 22 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Греция также примет участие в тренировке украинских пилотов на современных многоцелевых истребителях F-16.

Стоит отметить, что 70 украинских пилотов и технических специалистов, которые будут обслуживать истребители F-16, уже начали обучение в Дании.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это только первая волна бойцов, которые будут учиться на F-16, впоследствии будет вторая и третья волны.

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авіація, Болгария, Истребитель F-16, Истребители для Украины, Алексей Резников
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