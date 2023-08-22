За бойовим показником Україна буде в топі авіаційних держав світу – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що головним досягненням його зустрічей за останні кілька днів є домовленості про постачання нам бойових літаків F-16.
На цьому очільник держави наголосив у своєму онлайн-виступі на Форумі ветеранів у Києві.
Президент заявив, що в основі нашої незалежності стоять наші воїни — солдати, матроси, сержанти, старшини, офіцери та генерали, які зараз на війні. Саме тому українська держава повинна дати військовим усе, що необхідно для боротьби та перемоги.
— Тому ми працюємо 24/7 заради найкращої у світі зброї для воїнів України. За результатами останніх днів є щонайменше чотири оборонних пакети від наших партнерів, а основне чого ми досягли — це відкриття для нашої держави постачання літаків F-16, — наголосив президент.
Вдалося домовитися про конкретну кількість першого постачання літаків від двох держав — Нідерландів і Данії. Триває робота над ще більшим результатом.
За словами Зеленського, він зустрівся з українськими пілотами, які вже почали тренування в Данії. Проте пілоти та інженери будуть проходити навчання і в інших країнах — тренувальні програми розширюватимуться.
— За бойовим авіаційним показником Україна буде в топі авіаційних держав світу. Це означає, що вдасться зберегти більше життів наших людей і військових, — сказав Володимир Зеленський.
До так званої міжнародної навчальної коаліції щодо бойових літаків F-16 готові приєднатися ще кілька країн, але зараз отримують “політичні дозволи своїх парламентів”, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов