За бойовим показником Україна буде в топі авіаційних держав світу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головним досягненням його зустрічей за останні кілька днів є домовленості про постачання нам бойових літаків F-16.

На цьому очільник держави наголосив у своєму онлайн-виступі на Форумі ветеранів у Києві.

Президент заявив, що в основі нашої незалежності стоять наші воїни — солдати, матроси, сержанти, старшини, офіцери та генерали, які зараз на війні. Саме тому українська держава повинна дати військовим усе, що необхідно для боротьби та перемоги.

— Тому ми працюємо 24/7 заради найкращої у світі зброї для воїнів України. За результатами останніх днів є щонайменше чотири оборонних пакети від наших партнерів, а основне чого ми досягли — це відкриття для нашої держави постачання літаків F-16, — наголосив президент.

Вдалося домовитися про конкретну кількість першого постачання літаків від двох держав — Нідерландів і Данії. Триває робота над ще більшим результатом.

За словами Зеленського, він зустрівся з українськими пілотами, які вже почали тренування в Данії. Проте пілоти та інженери будуть проходити навчання і в інших країнах — тренувальні програми розширюватимуться.

— За бойовим авіаційним показником Україна буде в топі авіаційних держав світу. Це означає, що вдасться зберегти більше життів наших людей і військових, — сказав Володимир Зеленський.

До так званої міжнародної навчальної коаліції щодо бойових літаків F-16 готові приєднатися ще кілька країн, але зараз отримують “політичні дозволи своїх парламентів”, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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