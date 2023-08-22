Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

За бойовим показником Україна буде в топі авіаційних держав світу – Зеленський

За бойовим показником Україна буде в топі авіаційних держав світу – Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головним досягненням його зустрічей за останні кілька днів є домовленості про постачання нам бойових літаків F-16.

На цьому очільник держави наголосив у своєму онлайн-виступі на Форумі ветеранів у Києві.

Президент заявив, що в основі нашої незалежності стоять наші воїни — солдати, матроси, сержанти, старшини, офіцери та генерали, які зараз на війні. Саме тому українська держава повинна дати військовим усе, що необхідно для боротьби та перемоги.

— Тому ми працюємо 24/7 заради найкращої у світі зброї для воїнів України. За результатами останніх днів є щонайменше чотири оборонних пакети від наших партнерів, а основне чого ми досягли — це відкриття для нашої держави постачання літаків F-16, — наголосив президент.

Вдалося домовитися про конкретну кількість першого постачання літаків від двох держав — Нідерландів і Данії. Триває робота над ще більшим результатом.

Читайте також
США назвали умову, за якої навчатимуть українських пілотів на F-16
F-16

За словами Зеленського, він зустрівся з українськими пілотами, які вже почали тренування в Данії. Проте пілоти та інженери будуть проходити навчання і в інших країнах — тренувальні програми розширюватимуться.

— За бойовим авіаційним показником Україна буде в топі авіаційних держав світу. Це означає, що вдасться зберегти більше життів наших людей і військових, — сказав Володимир Зеленський.

До так званої міжнародної навчальної коаліції щодо бойових літаків F-16 готові приєднатися ще кілька країн, але зараз отримують “політичні дозволи своїх парламентів”, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Літаки
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наші пілоти тестують Gripen: Ігнат сподівається, що Швеція змінить рішення
винищувач Gripen
За 9,5 років війни в Україні вже близько 1 млн учасників бойових дій – Резніков
Резніков
ППО, снаряди та броньована техніка: Резніков озвучив пріоритети в озброєнні
Олексій Резніков
Україні потрібні не лише F-16, а й те, що у них під крилами – Ігнат
Винищувачі F-16
Є ще декілька країн, які готові приєднатися до “авіаційної коаліції” – Резніков
Резніков
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (22.08.2023)
За бойовим показником Україна буде в топі авіаційних держав світу – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (21.08.2023)
За бойовим показником Україна буде в топі авіаційних держав світу – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (21.08.2023)
За бойовим показником Україна буде в топі авіаційних держав світу – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (21.08.2023)
За бойовим показником Україна буде в топі авіаційних держав світу – Зеленський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь