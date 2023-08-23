Кремль хоче обміняти активи західних інвесторів на заморожені кошти РФ – FT

Росія пропонує обміняти активи західних інвесторів, які опинилися в скрутному становищі в країні, на деякі російські активи, заморожені Заходом після вторгнення російських військ в Україну.

Як пише Financial Times, згідно з цією пропозицією, Москва надасть зацікавленим західним інвесторам можливість придбати активи російських компаній, які було заморожено в Європі, за рахунок власних коштів, що перебувають на рахунках з обмеженим доступом у Росії, які не можуть бути витрачені за межами країни, повідомив у середу Центральний банк РФ.

Західні чиновники заявили газеті Financial Times, що їм нічого не відомо про цю пропозицію і що жодних переговорів щодо можливого обміну активами не ведеться.

Пропонована угода спрямована на розблокування 100 млрд рублів ($1,1 млрд), що належать переважно роздрібним інвесторам, з 1,5 млрд рублів російських активів на Заході, повідомив Путіну у вівторок російський міністр фінансів Антон Силуанов.

Пропозиція Москви компенсує роздрібним інвесторам їхні вкладення в західні цінні папери, які були заморожені внаслідок західних санкцій і застрягли в розрахункових центрах, таких як бельгійська Euroclear, і дасть змогу деяким західним компаніям повернути з Росії кошти, що застрягли, за словами людини, обізнаної в цьому питанні.

Росія поки не розкриває подробиць пропонованого обміну, який, за словами Силуанова і представників Центрального банку РФ, буде описано в указі, який має підписати Путін.

Обмін буде “добровільним”, повідомили в Центральному банку, виключивши, мабуть, можливість експропріації західних активів для компенсації російським інвесторам, а обсяг активів буде “обмеженим”.

У середу Міністерство фінансів РФ також пом’якшило обмеження на виплату корпоративних дивідендів західними компаніями. Згідно з новими правилами, їм буде дозволено виводити суми, еквівалентні їхнім інвестиціям у виробництво і технології російських дочірніх компаній.

Однак будь-яка потенційна угода буде ускладнена юридичними та нормативними труднощами, з якими західні інвестори стикаються під час відчуження своїх активів у Росії, каже людина, обізнана про пропозицію.

Переговори між ЄС і Росією про можливий обмін фінансовими активами не ведуться, заявили FT чотири високопоставлені європейські чиновники. Один із чиновників додав, що вони не бачать можливості проведення детальних переговорів щодо такої угоди в найближчому майбутньому.

FT зазначає, що західні уряди навряд чи погодяться на будь-яку угоду, в якій російські активи, заморожені у відповідь на повномасштабне вторгнення Путіна в Україну, будуть прирівняні до західних активів, які перебувають у Росії, конфіскацію яких у Кремлі вважають незаконною.

Пропозиція надійшла в той момент, коли західні уряди, очолювані групою країн з розвиненою економікою G7, сперечаються про те, чи слід їм намагатися монетизувати заморожені активи Росії для підтримки України і яким чином.

За даними бельгійського уряду, унаслідок санкцій у Euroclear, найбільшій у світі розрахунковій палаті, було заморожено майже €200 млрд російських активів, з яких €180 млрд становлять резерви російських центральних банків.

Західні чиновники вивчають можливості легального отримання прибутку з цих активів і надання його як фінансової допомоги Києву.

Будь-яка конфіскація може призвести до того, що у відповідь на націоналізацію місцевих дочірніх підприємств чотирьох європейських компаній на початку цього року Росія експропріює ще більше західних активів, які опинилися в скрутному становищі. Під удар потрапили німецькі та фінські енергетичні компанії Uniper і Fortum, а також французький молочний гігант Danone і данський виробник пива Carlsberg.

Хоча сотні західних компаній намагаються домовитися про вихід з Росії або вже списали свої активи, багато з їхніх російських підприємств продовжують отримувати прибуток, який за російськими законами можна тримати тільки всередині країни.

Енергетична компанія BP, що володіє майже 20-відсотковою часткою в російському державному нафтовому чемпіоні “Роснефти”, після вторгнення в Росію розмістила на ескроу-рахунках близько $1,4 млрд дивідендних виплат, що припадуть на кінець 2021 і 2022 років.

Однак компанія, яка ухвалила рішення про вихід зі свого пакета акцій зі списанням $24,4 млрд у лютому 2022 р., заявила в грудні, що не отримувала жодних дивідендних виплат і “не очікує їх отримання в майбутньому”. Продаж частки Роснефти ускладнюється санкціями і правом Кремля фактично затверджувати будь-якого покупця.

Джерело : Financial Times

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.