Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 24.08.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 23 боевых столкновения.
Об этом сообщили 24 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 24.08.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 547-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду
Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.Олег Корниенко