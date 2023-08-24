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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 24.08.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 23 боевых столкновения.

Об этом сообщили 24 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 24.08.2023

Карта бойових дій 23 серпня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Карта, Російська агресія, РФ
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Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду

Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.

Олег Корниенко
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