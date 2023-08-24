Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 24.08.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулось 23 бойових зіткнення.
Про це 24 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 24.08.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду
Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по-іншому подивитись на систему державних нагород. Виявилося, що відзнак суто за героїзм в умовах війни у нас не було, а одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті.Олег Корнієнко