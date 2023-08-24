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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 24.08.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулось 23 бойових зіткнення.

Про це 24 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 24.08.2023

Карта бойових дій 23 серпня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Карта, Російська агресія, РФ
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Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду

Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по-іншому подивитись на систему державних нагород.  Виявилося, що відзнак суто за героїзм в умовах війни у нас не було, а одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті.

Олег Корнієнко
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