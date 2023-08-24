У цій боротьбі важливий кожен. Зеленський привітав українців з Днем Незалежності

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Незалежності.

– Великий народе великої України, що відзначає сьогодні великий день – День Незалежності! Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх. В усій нашій державі, – звернувся він.

Президент зазначив, що незалежність – це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось.

– І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба – за те, що важливо кожному. Це – незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних. Немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів, – сказав Зеленський.

Глава держави сказав, що присвячує привітання кожному, хто дає Україні незалежність.

Він згадав у привітанні воїнів, які стали на захист України. Подякував батькам військових та всім українським родинам, “які виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її щосили”.

Президент подякував кожному, хто чекає рідних з фронту, кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує чи пише.

Зеленський також віддав честь загиблим захисникам та захисницям, які поклали своє життя за те, щоб захистити Україну.

Він розповів про свою поїздку на передову минулого тижня і зазначив, що нашим воїнам допомагає додаткова унікальна броня.

– Броня людяності. Броня щирості. Це дитячі малюнки. Їх можна побачити в кожній бригаді, – розповів глава держави.

За словами Зеленського, українські діти – це головна мета наступу для наших воїнів, адже “кожен крок уперед такий важливий, але крок назад такий неможливий. Бо позаду – саме наші діти”.

Президент у привітанні також подякував вчителям, медикам, електрикам, рятувальникам, журналістам, підприємцям і поліцейським.

Він наголосив, що у цій боротьбі важливий кожен.

– Кожен, хто пережив окупацію. Хто тримав на площах український прапор. Хто досі в окупації, але тримає наш стяг так, щоб окупант не знайшов. Хто чекав і хто дочекається України. Кого було поранено, хто втратив кінцівки, але не втратив себе. І головне, що ми всі тебе не втратили. Хто пережив полон. У кого забрали свободу, але не волю. Хто не втратив України в собі. Хто повернувся й продовжує битись. І ті, хто повернеться. Обов’язково, – додав український лідер.

– Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: “Слава Україні!”, весь світ відповідає: “Героям слава!”, – наголосив президент.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.