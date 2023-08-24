Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У цій боротьбі важливий кожен. Зеленський привітав українців з Днем Незалежності

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня Незалежності.

– Великий народе великої України, що відзначає сьогодні великий день – День Незалежності! Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх. В усій нашій державі, – звернувся він.

Президент зазначив, що незалежність – це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось.

– І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба – за те, що важливо кожному. Це – незалежна Україна. У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних. Немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів, – сказав Зеленський.

Глава держави сказав, що присвячує привітання кожному, хто дає Україні незалежність.

Він згадав у привітанні воїнів, які стали на захист України. Подякував батькам військових та всім українським родинам, “які виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її щосили”.

Президент подякував кожному, хто чекає рідних з фронту, кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує чи пише.

Зеленський також віддав честь загиблим захисникам та захисницям, які поклали своє життя за те, щоб захистити Україну.

Він розповів про свою поїздку на передову минулого тижня і зазначив, що нашим воїнам допомагає додаткова унікальна броня.

– Броня людяності. Броня щирості. Це дитячі малюнки. Їх можна побачити в кожній бригаді, – розповів глава держави.

За словами Зеленського, українські діти – це головна мета наступу для наших воїнів, адже “кожен крок уперед такий важливий, але крок назад такий неможливий. Бо позаду – саме наші діти”.

Президент у привітанні також подякував вчителям, медикам, електрикам, рятувальникам, журналістам, підприємцям і поліцейським.

Він наголосив, що у цій боротьбі важливий кожен.

– Кожен, хто пережив окупацію. Хто тримав на площах український прапор. Хто досі в окупації, але тримає наш стяг так, щоб окупант не знайшов. Хто чекав і хто дочекається України. Кого було поранено, хто втратив кінцівки, але не втратив себе. І головне, що ми всі тебе не втратили. Хто пережив полон. У кого забрали свободу, але не волю. Хто не втратив України в собі. Хто повернувся й продовжує битись. І ті, хто повернеться. Обов’язково, – додав український лідер.

– Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: “Слава Україні!”, весь світ відповідає: “Героям слава!”, – наголосив президент.

Читайте також
Ворожі задуми розіб’ються: Залужний привітав українців із Днем Незалежності
У цій боротьбі важливий кожен. Зеленський привітав українців з Днем Незалежності

Володимир Зеленський, День Незалежності
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Семеро постраждалих: РФ вгатила ракетами по Дніпру в День Незалежності України
Обстріл Дніпра 24 серпня 2023
Зеленський пояснив, чому при контрнаступі на Півдні частина ЗСУ залишається на Сході
військові ЗСУ
Існують ризики: Зеленський вважає, що вибори у США вплинуть на підтримку України
У цій боротьбі важливий кожен. Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
Військове керівництво України думає над посиленням мобілізації – Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна не віддасть жодних територій, навіть задля вступу в НАТО
Зеленський
Ігри
Відео
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду

Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по-іншому подивитись на систему державних нагород.  Виявилося, що відзнак суто за героїзм в умовах війни у нас не було, а одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті.

Олег Корнієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (23.08.2023)
У цій боротьбі важливий кожен. Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (23.08.2023)
У цій боротьбі важливий кожен. Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (23.08.2023)
У цій боротьбі важливий кожен. Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (23.08.2023)
У цій боротьбі важливий кожен. Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь