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Татьяна Забожко, редактор ленты

Вражеские замыслы разобьются: Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости

Вражеские замыслы разобьются: Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости
Фото: Getty Images

24 августа, в День Независимости, украинцев с праздником поздравил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

– Страна непокорных, непоколебимых, несгибаемых! Страна гордых, героических и храбрых. Где свобода и достоинство всегда являлись ключевыми ценностями. Свободная страна. Это факты, о которые разобьются вражеские замыслы. С Днем Независимости, Украина! – написал Валерий Залужный.

Сегодня, 24 августа, в 32-ю годовщину независимости Украины, – полтора года со времени полномасштабного вторжения России в Украину.

За это время Вооруженные силы Украины уничтожили около 260 тыс. российских оккупантов.

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Вражеские замыслы разобьются: Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Валерий Залужный
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Олег Корниенко
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