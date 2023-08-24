Вражеские замыслы разобьются: Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости
24 августа, в День Независимости, украинцев с праздником поздравил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
– Страна непокорных, непоколебимых, несгибаемых! Страна гордых, героических и храбрых. Где свобода и достоинство всегда являлись ключевыми ценностями. Свободная страна. Это факты, о которые разобьются вражеские замыслы. С Днем Независимости, Украина! – написал Валерий Залужный.
Сегодня, 24 августа, в 32-ю годовщину независимости Украины, – полтора года со времени полномасштабного вторжения России в Украину.
За это время Вооруженные силы Украины уничтожили около 260 тыс. российских оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.Олег Корниенко