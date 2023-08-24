Украина внесла компании Philip Morris и JTI в перечень спонсоров войны

Две ведущие табачные компании мира Philip Morris International и Japan Tobacco International были внесены в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, что компании продолжают вести бизнес в России и поддерживать экономику страны-агрессора уплатой значительных налогов в ее бюджет.

Компания Philip Morris International, которая производит продукцию Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS, занимала в 2019 году 30,1% рынка России.

Сейчас совокупный объем инвестиций Philip Morris International в РФ превышает $2 млрд.

— Согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в первый год полномасштабного вторжения РФ в Украину выросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистая прибыль до 48,2 млрд руб., что на 45% больше, чем в 2021 году. Соответственно, налога на прибыль в бюджет агрессора было уплачено на сумму более $136 млн, — сообщили в агентстве.

В НАПК отметили, что в начале полномасштабной войны Philip Morris заявил о намерении продать свой российский бизнес, однако все “попытки” якобы не увенчались успехом, и корпорация до сих пор остается одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет РФ.

Вторая компания, Japan Tobacco International (JTI), является несомненным лидером табачного рынка в России (доля рынка около 34,9%).

На российском рынке она представлена, в частности, брендами Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie.

— За последние 20 лет инвестиции JTI в экономику РФ превысили $4,6 млрд. Налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета РФ. Сама компания открыто заявляла о том, что российский рынок генерировал около $2 млрд в 2022 году для JT группы, или примерно 11% ее консолидированного дохода за 2022 год, — сообщили в НАПК.

Хотя представители JTI заявляли, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, компания до сих пор продолжает производить и распространять продукцию в РФ.

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