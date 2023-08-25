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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Фінляндія затвердила для України пакет військової допомоги на €94 млн

Фінляндія
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 25 серпня, президент Фінляндії Саулі Нііністьо підтримав пропозицію свого уряду щодо надання Україні 18-го пакета військової допомоги.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Цей пакет оборонної допомоги обійдеться Фінляндії приблизно в 94 млн євро. Загалом же країна передала Україні оборонної техніки на суму близько 1,3 млрд євро.

– Підтримка України з боку Фінляндії та наших союзників залишається непохитною. З погляду майбутнього порядку безпеки Європи та Фінляндії, ключовим питанням є те, що агресія Росії може бути припинена в Україні, – заявив міністр оборони Антті Хакканен.

Щоб гарантувати безпечне передання допомоги, додаткова інформація про конкретний зміст, спосіб або графік доставлення допомоги надаватися не буде.

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Війна в Україні, Фінляндія
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