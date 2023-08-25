Фінляндія затвердила для України пакет військової допомоги на €94 млн

Сьогодні, 25 серпня, президент Фінляндії Саулі Нііністьо підтримав пропозицію свого уряду щодо надання Україні 18-го пакета військової допомоги.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Цей пакет оборонної допомоги обійдеться Фінляндії приблизно в 94 млн євро. Загалом же країна передала Україні оборонної техніки на суму близько 1,3 млрд євро.

– Підтримка України з боку Фінляндії та наших союзників залишається непохитною. З погляду майбутнього порядку безпеки Європи та Фінляндії, ключовим питанням є те, що агресія Росії може бути припинена в Україні, – заявив міністр оборони Антті Хакканен.

Щоб гарантувати безпечне передання допомоги, додаткова інформація про конкретний зміст, спосіб або графік доставлення допомоги надаватися не буде.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.