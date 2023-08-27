Генетическая экспертиза подтвердила гибель главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в результате авиакатастрофы 23 августа в Тверской области.

Следственный комитет РФ сообщает, что после проведения молекулярно-генетических экспертиз были установлены личности десяти погибших.

На борту самолета кроме трех членов экипажа, находились следующие лица:

Евгений Пригожин

Дмитрий Уткин

Валерий Чекалов

Сергей Пропустин

Евгений Макарьян

Александр Тотмин

Николай Матусеев

Что о них известно

Валерий Чекалов – был одним из заместителей босса Вагнера, который работал с ним с начала 2000-х годов, сообщает Центр Досье. Он курировал все гражданские проекты Пригожина за рубежом, включая геологоразведку, нефтедобычу и сельское хозяйство, а также логистику компании.

В июле Государственный департамент США наложил санкции на Чекалова за действия от имени Пригожина, отметив, что он “способствовал поставкам боеприпасов в Российскую Федерацию”.

Евгений Макарян – присоединился к ЧВК Вагнера в марте 2016 года, сообщает Центр досье. Он входил в состав четвертого штурмового отряда Вагнера в Сирии, который попал под обстрел американской авиации под Хашамом в феврале 2018 года.

Ранее CNN сообщал, что Россия признала, что понесла большие потери в неудачной операции против поддерживаемых США сил в Сирии.

Тогда Москва настаивала на том, что жертвы не были российскими военными, заявляя, что “военнослужащие Российской Федерации не принимали никакого участия” в столкновении. Что именно россияне там делали, не уточняется, но семьи погибших утверждают, что они были военными подрядчиками, которые работали на Вагнера.

Николай Матусевич – хотя Центр Досье заявил, что не смог найти сотрудника Вагнера, который полностью совпадает с фамилией, указанной российскими официальными лицами, — Николая Матусеева, — они нашли Матусевича, который работал в ЧВК Вагнера с января 2017 года и также служил в четвертом штурмовом отряде в Сирии.

Сергей Пропустин – присоединился к ЧВК Пригожина в марте 2015 года и воевал в роте под названием Кирилл Тихонович, которая, по данным Центра Досье, была одним из боевых подразделений группы Вагнера.

Напомним, The Washington Post сообщает, что Пригожин, даже после смерти, является угрозой для Кремлевского диктатора Владимира Путина.

Источник : CNN

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