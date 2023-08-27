В Олешках дрон разбомбил авто пропагандиста РФ издания News Front

В оккупированных Олешках Херсонской области дрон нанес удар по автомобилю пропагандиста РФ издания News Front по прозвищу LeX.

Видео инцидента распространили многие Telegram-каналы.

Авто военкора получило сильные повреждения, самого пропагандиста задело осколками.

— Уходим. Продолжается обстрел. Где-то рядом прилетело, пытаются добить мою машину, нужно отсюда срочно уходить, — говорит он на видео.

На данный момент LeX оказывают медицинскую помощь. Прокремлевские каналы утверждают, что его автомобиль выследили с квадрокоптера.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 550-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: скрин с видео

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