В Олешках дрон розбомбив авто пропагандиста РФ видання News Front

В окупованих Олешках Херсонської області дрон завдав удару по автомобілю пропагандиста РФ видання News Front на прізвисько LeX.

Відео інциденту поширило багато Telegram-каналів.

Авто воєнкора зазнало сильних пошкоджень, самого пропагандиста зачепило осколками.

– Йдемо. Триває обстріл. Десь поруч прилетіло, намагаються добити мою машину, потрібно звідси терміново йти, – говорить він на відео.

Наразі LeX надають медичну допомогу. Прокремлівські канали стверджують, що його автомобіль вистежили з квадрокоптера.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: скрін з відео

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