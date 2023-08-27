Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
В Олешках дрон розбомбив авто пропагандиста РФ видання News Front
В окупованих Олешках Херсонської області дрон завдав удару по автомобілю пропагандиста РФ видання News Front на прізвисько LeX.
Відео інциденту поширило багато Telegram-каналів.
Авто воєнкора зазнало сильних пошкоджень, самого пропагандиста зачепило осколками.
– Йдемо. Триває обстріл. Десь поруч прилетіло, намагаються добити мою машину, потрібно звідси терміново йти, – говорить він на відео.
Наразі LeX надають медичну допомогу. Прокремлівські канали стверджують, що його автомобіль вистежили з квадрокоптера.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: скрін з відео
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