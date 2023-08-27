Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала
Загострення боротьби за владу в РФ: аналітики пояснили, що буде після смерті Пригожина
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

В Олешках дрон розбомбив авто пропагандиста РФ видання News Front

В Олешках дрон розбомбив авто пропагандиста РФ видання News Front

В окупованих Олешках Херсонської області дрон завдав удару по автомобілю пропагандиста РФ видання News Front на прізвисько LeX.

Відео інциденту поширило багато Telegram-каналів.

Авто воєнкора зазнало сильних пошкоджень, самого пропагандиста зачепило осколками.

– Йдемо. Триває обстріл. Десь поруч прилетіло, намагаються добити мою машину, потрібно звідси терміново йти, – говорить він на відео.

Наразі LeX надають медичну допомогу. Прокремлівські канали стверджують, що його автомобіль вистежили з квадрокоптера.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 550-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: скрін з відео

Війна в Україні, Пропаганда, Пропаганда Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Подарунок на державні свята або підготовка до осені: експерти оцінили нещодавні успішні операції ЗСУ
ЗСУ, українська армія
Відпрацювали по чотирьох Су-30. Контррозвідка СБУ вночі атакувала Курський аеродром
СБУ
Україна отримає винищувачі F-16 у недалекому майбутньому – Міллі
F-16
Росіяни атакували Херсон: є загибла, лікарі борються за життя постраждалого
Ракета, пуск ракети
Може нести до шести ракет: що відомо про російський бомбардувальник Ту-95
В Олешках дрон розбомбив авто пропагандиста РФ видання News Front
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
10 місяців боротьби: чи вдасться мешканцям будинку на Жилянській відстояти його
В Олешках дрон розбомбив авто пропагандиста РФ видання News Front
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
В Олешках дрон розбомбив авто пропагандиста РФ видання News Front
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
В Олешках дрон розбомбив авто пропагандиста РФ видання News Front
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (25.08.2023)
В Олешках дрон розбомбив авто пропагандиста РФ видання News Front
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь