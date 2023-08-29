Бедрак Виктория, редактор ленты
Карта боевых действий на 29.08.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте состоялось 32 боевых столкновения.
Об этом 29 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 29.08.2023
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.
Украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 552-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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