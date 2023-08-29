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Карта боевых действий на 29.08.2023 – ситуация на фронте

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте состоялось 32 боевых столкновения.

Об этом 29 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 29.08.2023

Карта боевых действий Украины – где идут бои в Украине 29 августа 2023

ISW

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 552-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Карта
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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