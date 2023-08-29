Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 29.08.2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулось 32 бойових зіткнення.
Про це 29 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Карта бойових дій в Україні на 29.08.2023
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.
Українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 552-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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