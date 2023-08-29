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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 29.08.2023 – ситуація на фронті

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулось 32 бойових зіткнення.

Про це 29 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Карта бойових дій в Україні на 29.08.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 29 серпня 2023

ISW

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 552-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Карта
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