В Феодосии и на Старокрымском полигоне прогремели взрывы

В Феодосии, что во временно оккупированном Крыму, сообщают о мощных взрывах.

Также известно, что громко на Старокрымском полигоне.

Ждем официальной информации.

Напомним, что утром 31 августа в районе Старокрымского полигона уже раздавались взрывы, а также была слышна стрельба. Громко было и в районе аэродрома в Кировском.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 554-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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