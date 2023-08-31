В Феодосии и на Старокрымском полигоне прогремели взрывы
В Феодосии, что во временно оккупированном Крыму, сообщают о мощных взрывах.
Также известно, что громко на Старокрымском полигоне.
Ждем официальной информации.
Напомним, что утром 31 августа в районе Старокрымского полигона уже раздавались взрывы, а также была слышна стрельба. Громко было и в районе аэродрома в Кировском.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 554-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Загрузка
Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.Мария Малевская