В Крыму раздаются взрывы в районе Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском
Утром 31 августа во временно оккупированном Крыму в районах Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском слышны взрывы и стрельба.
Об этом сообщают местные сообщества.
К слову, оккупанты никаких объявлений о якобы обучениях в этом районе не делали.
Напомним, что чуть больше месяца назад, 19 июля, уже бушевал пожар на полигоне в Кировском районе.
Тогда произошло попадание в склад с боекомплектом.
Так называемый премьер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов даже заявлял о перекрытии трассы Таврида и намерении временно эвакуировать из прилегающей к полигону зоны жителей четырех населенных пунктов, то есть более двух тысяч человек.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 554-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Крымский ветер
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