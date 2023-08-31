В Крыму раздаются взрывы в районе Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском

Утром 31 августа во временно оккупированном Крыму в районах Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском слышны взрывы и стрельба.

Об этом сообщают местные сообщества.

К слову, оккупанты никаких объявлений о якобы обучениях в этом районе не делали.

Напомним, что чуть больше месяца назад, 19 июля, уже бушевал пожар на полигоне в Кировском районе.

Тогда произошло попадание в склад с боекомплектом.

Так называемый премьер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов даже заявлял о перекрытии трассы Таврида и намерении временно эвакуировать из прилегающей к полигону зоны жителей четырех населенных пунктов, то есть более двух тысяч человек.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 554-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Крымский ветер

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