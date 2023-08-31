У Феодосії та на Старокримському полігоні пролунали вибухи

У Феодосії, що у тимчасово окупованому Криму, повідомляють про потужні вибухи.

Також відомо, що гучно на Старокримському полігоні.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Нагадаємо, що уранці 31 серпня в районі Старокримського полігону вже лунали вибухи та було чутно стрілянину, також гучно було й на території аеродрому в Кіровському.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 554-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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