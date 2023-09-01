”Красные линии” уже давно прошли: в ГУР считают, что Путин боится долгой войны
Точка невозврата и “красные линии” для российского диктатора Владимира Путина уже пройдена. Он и его окружение на самом деле боятся затяжной войны против Украины.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FREEДОМ.
— Мне кажется, что для него (Путина, — Ред.) точка невозврата и “красные линии” уже давно прошли. И это понимают многие представители его режима из так называемых бизнес-элит. Стратегический тупик, стратегический проигрыш. Ни одна из целей этой агрессивной войны, этого геноцида, не достигнута. И, безусловно, в Кремле это прекрасно понимают, — сказал Юсов.
По его словам, несмотря на заявления кремлевской пропаганды для внутренней аудитории о том, что якобы Москва может и готова воевать годами, такого посыла нет. Наоборот, в России есть попытка поддержать иллюзию нормальности, насколько это возможно вообще.
Он отметил, что на территории России постоянно говорят, что все якобы “идет по плану”, говорят о зарплатах, пенсиях, а о войне — что она где-то далеко.
Это два разных ключевых сообщения, месседжи на внутреннюю аудиторию и на внешнюю. Это означает, по мнению Юсова, что путинский режим боится долгой войны, иначе риторика в РФ была бы иной.
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