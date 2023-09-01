Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Терміново
Пожежа на даху Ашану та смерть двох охоронців підприємства: деталі атаки на Київ
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

”Червоні лінії” вже давно пройшли: у ГУР вважають, що Путін боїться довгої війни

“Червоні лінії” вже давно пройшли: у ГУР вважають, що Путін боїться довгої війни
Фото: УНІАН

Точку неповернення і “червоні лінії” для російського диктатора Володимира Путіна вже пройдено. Він та його оточення насправді бояться довготривалої війни проти України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

— Мені здається, що для нього (Путіна, – Ред.) точка неповернення і “червоні лінії” вже давно пройдені. І багато хто з представників його режиму, так званих бізнес-еліт, це розуміють. Стратегічний глухий кут, стратегічний програш. Жодної з цілей цієї агресивної війни, цього геноциду, не досягнуто. І, безумовно, у Кремлі це прекрасно розуміють, – сказав Юсов.

За його словами, попри заяви кремлівської пропаганди для внутрішньої аудиторії про те, що нібито Москва може і готова воювати роками, такого посилу немає. Навпаки, у Росії є спроба підтримати ілюзію нормальності, наскільки це можливо взагалі.

Він зауважив, що на території Росії постійно кажуть, що все нібито “йде за планом”, говорять про зарплати, пенсії, а про війну – що вона десь далеко.

Це два різних ключових повідомлення, меседжі на внутрішню аудиторію і на зовнішню. Це означає, на думку Юсова, що путінський режим боїться довгої війни, інакше риторика в РФ була б інакшою.

Читайте також
Буданов: Кремль кілька разів готував серйозні операції для вбивства Зеленського
Буданов Кремль

Джерело: Freedom
Андрій Юсов, Війна в Україні, Володимир Путін, Розвідка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ виснажили окупантів у районі Роботиного й можуть прорвати першу лінію оборони – розвідка Естонії
ЗСУ на фронті
Поза зерновим коридором: з українського порту вийшли ще два судна
Тимчасовий коридор судно
Сталий мир у Європі неможливий без деокупації Криму та Донбасу – Зеленський
Володимир Зеленський
Росія шукає країни-ізгої, щоб попросити в них зброю та боєприпаси — Пентагон
Генерал Патрік Райдер
У Генічеському районі на Херсонщині гримлять вибухи: що відомо
Вибух

Завантаження

Ігри
Відео
Лічені хвилини на роботу: як виконують завдання спецпризначенці загону Омега

Бойові виїзди бійців 5 окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії на Східному фронті зазвичай відбуваються швидко, адже, наприклад, на роботу з БТРа є буквально лічені хвилини – три, можливо, п’ять.

Марія Малевська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (01.09.2023)
“Червоні лінії” вже давно пройшли: у ГУР вважають, що Путін боїться довгої війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (01.09.2023)
“Червоні лінії” вже давно пройшли: у ГУР вважають, що Путін боїться довгої війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (01.09.2023)
“Червоні лінії” вже давно пройшли: у ГУР вважають, що Путін боїться довгої війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (01.09.2023)
“Червоні лінії” вже давно пройшли: у ГУР вважають, що Путін боїться довгої війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь