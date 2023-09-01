”Червоні лінії” вже давно пройшли: у ГУР вважають, що Путін боїться довгої війни

Точку неповернення і “червоні лінії” для російського диктатора Володимира Путіна вже пройдено. Він та його оточення насправді бояться довготривалої війни проти України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

— Мені здається, що для нього (Путіна, – Ред.) точка неповернення і “червоні лінії” вже давно пройдені. І багато хто з представників його режиму, так званих бізнес-еліт, це розуміють. Стратегічний глухий кут, стратегічний програш. Жодної з цілей цієї агресивної війни, цього геноциду, не досягнуто. І, безумовно, у Кремлі це прекрасно розуміють, – сказав Юсов.

За його словами, попри заяви кремлівської пропаганди для внутрішньої аудиторії про те, що нібито Москва може і готова воювати роками, такого посилу немає. Навпаки, у Росії є спроба підтримати ілюзію нормальності, наскільки це можливо взагалі.

Він зауважив, що на території Росії постійно кажуть, що все нібито “йде за планом”, говорять про зарплати, пенсії, а про війну – що вона десь далеко.

Це два різних ключових повідомлення, меседжі на внутрішню аудиторію і на зовнішню. Це означає, на думку Юсова, що путінський режим боїться довгої війни, інакше риторика в РФ була б інакшою.

Джерело : Freedom

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