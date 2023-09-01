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Валентина Летяк, редактор ленты

Буданов: Кремль несколько раз готовил серьезные операции для убийства Зеленского

Буданов Кремль
Фото: УНИАН, Pexels

В Москве несколько раз готовились определенные операции для убийства президента Украины Владимира Зеленского, рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

— Несколько раз они всерьез готовили определенные операции… Очень тщательно, подготовительные мероприятия проводили. В конце концов, вы видите, что украинские службы работают достаточно эффективно, поскольку этого не произошло, — подчеркнул он.

Еще в начале полномасштабного вторжения была уничтожена элитная группа кадыровцев, которые готовили спецоперацию по убийству президента Украины Владимира Зеленского.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в начале марта 2022 года рассказал, что одна из двух групп уничтожена в Гостомеле.

По его словам, информацию о подготовке покушения Киев получил от представителей ФСБ, которые, отказываясь от участия в войне против Украины, решили предупредить о планах кадыровцев.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, замах, Кирилл Буданов, Разведка, Російська агресія
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