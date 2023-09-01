Катастрофа двух вертолетов Ми-8 в Донецкой области: СМИ узнали имена погибших воинов

На Полтавщине состоялось прощание с экипажами двух вертолетов, потерпевших катастрофу в Донецкой области 29 августа.

Как пишет Суспільне, репортеры которого приехали на церемонию прощания, на панихиду по павшим приехали родные и знакомые бойцов.

Прощание началось 1 сентября в 10:00 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ, что в селе Горбановка Щербановской общины.

Отпевали Ивана Ярового, Юрия Анисимова, Валентина Воробца, Евгения Киселя, Виктора Опанасюка и Владислава Римара. Это четыре пилота и два бортовых техника из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Как сообщил Суспільному представитель 18-й бригады Евгений Ракита, два вертолета разбились 29 августа возле села Новоявленка в Краматорском районе Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Среди шести погибших — житель Полтавской области Юрий Анисимов, который был старшим бортовым техником и имел звание капитан.

Председатель Решетиловской общины Оксана Дядюнова сообщила, что мужчина был родом из села Крещатое, проживал в Полтаве, а самому Анисимову было 37 лет.

В тот же день погиб летчик-штурман вертолета Валентин Воробец, который родился в 2000-м году и имел звание старшего лейтенанта. Тот же год рождения и звание имел Иван Яровой, который был штурманом звена.

Два других погибших были капитанами — это бортовой техник Евгений Кисель, который родился в 1988-м, и командир звена Владислав Рымар, 1995-го года рождения.

Самым старшим по возрасту и званию был погибший Виктор Опанасюк, который родился в 1967 году. Он был полковником и командиром вертолета.

Авиакатастрофа вертолетов Ми-8: что известно

О катастрофе двух вертолетов Ми-8 известно, что военные погибли 29 августа, когда выполняли задание на Бахмутском направлении. Пилоты пытались уклониться от атаки российского истребителя Су-35.

По данным начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, авиакатастрофа произошла в Краматорском районе Донецкой области. Экипажи пытались избежать удара со стороны истребителя РФ, заходили на посадку, после чего и произошла катастрофа.

Точные причины аварии пока не выяснены, этим занимается специальная комиссия. Дело о падении вертолетов также рассматривают в Госбюро расследований, где исследуют техническое состояние техники. Рассматриваются версии об обстреле или диверсии.

Источник : Суспільне

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