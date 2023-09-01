Катастрофа двох вертольотів Мі-8 на Донеччині: ЗМІ дізнались імена загиблих воїнів

На Полтавщині відбулось прощання з екіпажами двох гелікоптерів, які зазнали катастрофи в Донецькій області 29 серпня.

Як пише Суспільне, репортери якого приїхали на церемонію прощання, на панахиду за полеглими приїхали рідні та знайомі бійців.

Прощання почалось 1 вересня о 10:00 в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ, що в селі Горбанівка Щербанівської громади.

Відспівували Івана Ярового, Юрія Анісімова, Валентина Воробця, Євгена Кисіля, Віктора Опанасюка та Владислава Римара. Це чотири пілоти та два бортових техніки із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Як повідомив Суспільному речник 18-ї бригади Євген Ракіта, два гелікоптери розбилися 29 серпня біля села Новоявленка у Краматорському районі на Донеччині під час виконання бойового завдання.

Серед шести загиблих ― житель Полтавської області Юрій Анісімов, який був старшим бортовим техніком та мав звання капітан.

Голова Решетилівської громади Оксана Дядюнова повідомила, що чоловік був родом із села Хрещате, проживав у Полтаві, а самому Анісімову було 37 років.

Того ж дня загинув льотчик-штурман вертольота Валентин Воробець, який народився 2000-го року і мав звання старшого лейтенанта. Той самий рік народження та звання мав Іван Яровий, який був штурманом ланки.

Два інших загиблих були капітанами ― це бортовий технік Євген Кисіль, який народився 1988-го, та командир ланки Владислав Римар, 1995-го року народження.

Найстаршим за віком і званням був загиблий Віктор Опанасюк, який народився у 1967 році. Він був полковником та командиром вертольота.

Авіатроща гелікоптерів Мі-8: що відомо

Про катастрофу двох вертольотів Мі-8 відомо, що військові загинули 29 серпня, коли виконували завдання на Бахмутському напрямку. Пілоти намагались ухилитись від атаки російського винищувача Су-35.

За даними начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, авіатроща сталася у Краматорському районі Донецької області. Екіпажі намагались уникнути удару з боку винищувача РФ, заходили на посадку, після чого і сталася катастрофа.

Точні причини аварії поки що не з’ясовані, цим займається спеціальна комісія. Справу щодо падіння гелікоптерів також розглядають у Держбюро розслідувань, де досліджують технічний стан техніки. Розглядаються версії щодо обстрілу чи диверсії.

Джерело : Суспільне

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